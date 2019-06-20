Суд оправдал водителя, которому незаконно выписали штраф

Суд отменил решение полиции о штрафе и запрет вождения. Фото: WordPress.com

Киевский апелляционный суд отменил решение о наложении штрафа на водителя за вождение в нетрезвом состоянии.

Правоохранители остановили водителя, в процессе разговора произошел конфликт. Правоохранители потребовали у мужчины пройти тест на алкоголь в медицинском учреждении, пишет tsn.ua.

Мужчина согласился поехать в заведение, но с другим патрулем, который требовал вызвать.

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Полицейские приняли слова мужчины, как отказ и наложили штраф 10,2 тыс. грн с запретом вождения на 1 год.

Суд стал на сторону водителя и отменил решение о штрафе и запрете вождения.

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