Суд арестовал сообщника Голубана

Александр Иванов – бывший патрульный. Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Печерский районный суд города Киева арестовал второго подозреваемого в деле о подготовке массовых беспорядков Александра Иванова.

Решение во вторник приняла судья Вита Бортницкая.

Иванов - тренер в центре "Десантник" и бывший патрульный, сообщает "Ґрати".

Прокурор Павел Иванин просил суд арестовать его без возможности выйти под залог. Судья удовлетворила ходатайство полностью и отправила Иванова в СИЗО.

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Сам подозреваемый заявил, что "не организовывал никаких беспорядков" и "не организатор митинга".

Журналистам сказал, что к организации акции причастен лидер "Традиции и порядка" Богдан Ходаковский.

1 февраля суд арестовал без права на залог полковника Юрия Голубана, подозреваемого в подготовке массовых беспорядков.

Голубан и его сообщник были арестованы в Киеве 30 января. Следствие считает, что на 31 января подозреваемые готовили массовые беспорядки и стычки с полицией под Офисом президента. Планировалось создать картинку для СМИ с пострадавшими от действий полиции. Цель мероприятия – дестабилизация ситуации в Украине.