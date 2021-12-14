Штурмовали две квартиры: как задерживали стрелка из Вишневого

Фото: facebook.com/Андрей Небитов

Стрелец, задержанный во время спецоперации под Киевом, уроженец Луганщины. Ему 37 лет.

В людей он стрелял из пистолета. Его сбросил потом из окна квартиры, где забаррикадировался, рассказал начальник областной полиции Андрей Небитов в Facebook.

"Подозреваемый закрылся в квартире на пятом этаже и не собирался сдаваться. Срочно была введена специальная полицейская операция и принято решение проводить штурм. Дальше работали уже бойцы спецподразделения КОРД. Штурмовать пришлось сразу две квартиры, ведь по оперативным данным подозреваемый перемещался между двумя жилищами", - рассказал Небитов. О мотиве стрелка пока не сообщил.

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Во время задержания подозреваемый особо не сопротивлялся. В квартире напротив полиция обнаружила карабин, пистолет и муляж гранаты.

"Пистолет Ruger с боевыми патронами полицейские нашли под окнами дома злоумышленника", - добавил Небитов.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. За хулиганство ему грозит до 7 лет лишения свободы.

14 декабря в 12:00 в Вишневом под Киевом мужчина несколько раз выстрелил в людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки. Стрельца задержали во время спецоперации. Никто из жителей многоэтажки и прохожих не пострадал.