Студенты потеряли сознание во время парада

Медики оказывают помощь студентам из Кривого года / фото: http://1tv.kr.ua/

В Кривом Роге на просп. Мира потеряли сознание 4 студентов, принимавших участие в параде ко Дню памяти и примирения.

Из колонны вывели 3 студентов Криворожского колледжа Национального авиационного университета, сообщает "Первый Криворожский".

Также потерял сознание студент лицея с усиленной военной подготовкой.

Медики оказали им помощь на месте.

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8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 50 детей. В больницу с головокружением и тошнотой попали 50 детей и 2 учителей. 11 школьников оказались в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном и легком состоянии.