Студенты готовили массовое убийство в колледже Черкасской области

Фото: СБУ

В одном из колледжей Черкасской области студенты готовили расстрел учащихся.

Через российскую соцсеть Vk.com они распространяли сообщения с фото и видео о планировании теракта, сообщает Служба безопасности Украины.

Учащиеся призывали присоединяться к их преступной группе.

Правоохранители в ходе обысков обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

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Источники "Української правди" в правоохранительных органах сообщили, что задержанным по 18 лет. Мотивом их намерений могла быть травля со стороны одногруппников. Сейчас студенты находятся под наблюдением родителей. Вопросы меры пресечения будут решаться после получения заключения экспертизы.

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