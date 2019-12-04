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среда, 04 декабря 2019 23:04

Студентка рассказала ужасные подробности пожара в Одесском колледже

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Студентка рассказала ужасные подробности пожара в Одесском колледже
В колледже не сработала пожарная сигнализация. Фото: News

Студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-туристического бизнеса рассказала подробности ужасного пожара.

По ее словам, в здании не сработала пожарная сигнализация, а преподаватели не организовали эвакуацию. Об этом одна из студенток учебного заведения рассказала журналисту сайта Таймер.

"Никто не знал, что пожар. Студенты просто выходили из групп, видели, что преподаватели уходят, но никто не кричал "Спасайтесь, пожар!". На 5 и 4 этаже так, как никто не сообщил о пожаре, многие студенты не смогли выйти из аудиторий. Сигнализация не сработала ", - отметила девушка.

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В здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25 возник пожар. Возгорание возникло на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса около 10.00.

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