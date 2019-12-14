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Стреляли, пытались применить светошумовые гранаты задержали дерзких грабителей

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Стреляли, пытались применить светошумовые гранаты задержали дерзких грабителей
Фото: unn.com.ua

Полицейские в одном из сел Киевской области задержали 4 человек. Они напали на дом предпринимателя.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

После разоблачения грабители открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты.

"Полицейские ГУНП Житомирской области в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия этой группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершение ими еще одного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками. Над разоблачением этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения ", - сообщил Сергей Крупей, начальник полиции Житомирщины.

На месте происшествия полицейские задержали четырех ранее судимых жителей Киевской области. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновение в дома.

Самому старшему - 43 года, а самым молодым - по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, радиостанции, средства для взлома замков и проникновение в дома и другие свидетельства преступной деятельности.

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Досудебное расследование проводится по признакам правонарушений по ч.3 ст.187 (разбой), ч.3 ст.186 (грабеж), ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В городе Ракитное Киевской области полицейские потушили автомобиль, который загорелся на заправке.

"Экипаж группы реагирования полиции охраны в городе Ракитное около полуночи возвращалась с объекта, где сработала сигнализация. Проезжая возле АЗС, полицейские заметили, что загорелась машина. В салоне легковушки никого не было", - сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Правоохранители мгновенно среагировали, и совместно с работниками АЗС ликвидировали огонь

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