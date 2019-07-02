Стрелял, резал и бил молотком: киевлянин устроил кровавую расправу над другом

В Киеве 23-летний мужчина жестоко убил своего друга в его же квартире. За содеянное получил 12 лет за решеткой. Фото - cv.npu.gov.ua

В Киеве 23-летний мужчина жестоко убил своего друга в его же квартире.

Трагедия произошла в одном из домов на ул. Перова. Между товарищами возник конфликт во время застолья, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

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"Убийца из пистолета ПМР 9мм четыре раза выстрелил в голову и тело мужчины. Но этого ему показалось мало: он ударил раненого ножом в грудь, а после - добил его несколькими ударами молотком", - сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Днепровский районный суд вынес приговор убийце - 12 лет за решеткой.

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