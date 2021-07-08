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четверг, 08 июля 2021 14:02

Стрелку из Голосеевского района объявили подозрение

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Стрелку из Голосеевского района объявили подозрение
Голосеевский стрелок ранил одного из полицейских. Фото: npu.gov.ua

Мужчине, который устроил стрельбу в Киеве, объявили подозрение в покушении на полицейского. Он ранил трех человек.

В Голосеевский районный суд направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает прокуратуру Киева.

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7 июля житель квартиры на Голосеевском проспекте через закрытую дверь выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителей, которые прибыли на вызов. Он ранил одного полицейского и двух гражданских, которые стояли рядом.

Патрульный получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей. Еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, третий - осколочные повреждения правого плечевого сустава.

Мужчина не хотел открывать дверь, угрожал открыть огонь и попытался поджечь квартиру. Для его задержания привлекли спецназ.

Правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из квартиры на Голосеевском просп. в Киеве. После часа переговоров его в наручниках вывели из дома и увезли на полицейском авто. Вместе с подозреваемым задержали женщину, которая была с ним в квартире. Полиция возбудила дело по статье "Покушение на сотрудника правоохранительного органа", сообщил после спецоперации начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Дата
08
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