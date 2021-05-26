Стрелком, который ранил в поле человека, оказался депутат

На Николаевщине произошла стрельба. Есть раненые. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Стрелок, который возле села Новоингулка Николаевской области ранил мужчину во время конфликта, оказался депутатом Баштанского районного совета.

Ему вручили подозрение в покушении на убийство, ношении и хранении оружия без соответствующего разрешения и незаконной переделке огнестрельного оружия. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

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Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В селе Новоингулка на Николаевщине произошла перестрелка 13 мая примерно в 21:30. Тогда сообщалось, что конфликт произошел из-за противоречивых земельных вопросов между двумя группами граждан. Полицейские изъяли оружие - карабин. Пострадавших двое: 30-летний и 53-летний с обеих сторон конфликта. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями в ноги. Позже следователи рассказали, что 30-летний мужчина с угрозами отобрал мобильный телефон одного из участников конфликта. После этого несколько раз выстрелил в еще у одного участника конфликта, ранив ему бедро. И сам был ранен.