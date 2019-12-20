Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: стали известны новые детали инцидента

В Москве у ФСБ стреляли. Фото: Радио Свобода

В сети появились видеозаписи стрельбы у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы. Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу.

Нападающий убил одного и ранил нескольких других сотрудников российской спецслужбы, сообщает Liga.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаеве таксист стрелял в пассажира

На одном из видео силовики России готовятся к штурму, на другом он уже начался. На кадрах третьего видно застреленного российского спецслужбиста. Крайне тяжелые ранения получили еще два, еще трое пострадали меньше.

Ранее сообщалось, что нападавших было трое, но, по данным силовиков, который атаковал здание ФСБ действовал один. Его убили.

Все это произошло после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, который должен был ехать в ФСБ награждать силовиков.

В Москве выяснили, кто открыл стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в столице РФ. Им якобы оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюрова. Мужчина стрелял из охотничьего карабина "Сайга". Также при себе нападающий имел пистолет и нож.