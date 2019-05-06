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понедельник, 06 мая 2019 22:54

Стрельба в "Портер пабе": появились подробности

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Стрельба в &quot;Портер пабе&quot;: появились подробности
Стрельбу в "Портер Пабе" в Киеве открыл доброволец "Правого сектора" Владимир Регеша. Фото: Эспрессо

Мужчина, который устроил стрельбу в "Портер пабе" в Киеве и ранил журналиста, оказался добровольцем "Правого сектора" по имени Владимир Регеша.

Об этом сообщил пострадавший журналист издания "Настоящее время" Владимир Рунец, передает ТСН.

Как отмечается, мужчина отдыхал в одной компании с женщиной, которой Владимир Регеша якобы должен деньги. Именно журналист пытался уговорить мужчину спрятать оружие, но был ранен. Журналиста прооперировали. Нападавшего задержали в тот же день.

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"Патрульные начали преследование, но правонарушитель решил сдаться и приехал в Оболонское управления полиции. На месте происшествия было изъято предмет, похожий на автоматическое оружие и несколько отстрелянных гильз. Во время обыска автомобиля было изъято нарезное оружие, несколько магазинов и предметы, запрещенные к обращению" , - отметил начальник Оболонского УП ГУНП в Киеве Виталий Быков.

Вечером 6 мая мужчина во время ссоры в заведении "Портер Паб" открыл стрельбу. В результате был ранен журналист Владимир Рунец.

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