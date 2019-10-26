Стрельба в Харькове. Появились подробности о состоянии раненого

В Харькове убили свидетеля по делу Вороненкова. Фото: Нацполиция

Георгий Исаков, который выжил после стрельбы в Харькове, успешно перенес операцию.

"Состояние стабильное, других комментариев мы, к сожалению, предоставить не можем. Жизни на данный момент ничего не угрожает", - рассказал ТСН заместитель главного врача Института неотложной хирургии Евгений Доценко.

Однако для дачи показаний раненый еще слишком слаб, поэтому допросить его следователи не могут.

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41-летний Георгий Исаков, известный по прозвищам "Жора" или "Боксер", которого подстрелили в Харькове, находится в реанимации. У него ранение бедра, плеча и головы. По информации медиков, он в тяжелом состоянии. Занимался профессиональным боксом, откуда и получил прозвище "Боксер". Вошел в группировку "Оплот", который возглавлял Евгений Жилин. Члены организации были ярыми противниками евромайдана.