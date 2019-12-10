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вторник, 10 декабря 2019 10:58

Стрельба в чешской больнице: минимум шестеро погибших (обновлено)
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Чешская полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе в больнице Острава Поруба
Фото: twitter.com/PolicieCZ
Чешская полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе в больнице Острава Поруба
Чешская полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе в больнице Острава Поруба
Чешская полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе в больнице Острава Поруба
Чешская полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе в больнице Острава Поруба

В Чехии погибли по меньшей мере шесть человек в результате стрельбы в университетской больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе чешской полиции.

Стрельба произошла в университетской больнице района Поруба чешского города Острава.

"Полиция получила сообщение о стрельбе в больнице в Остраве Поруба. Людей эвакуировали. На месте происшествия четверо погибших и двое тяжело раненых. Полиция интенсивно разыскивает виновного. Мы просим общественность о сотрудничестве, в случае любой информации обращайтесь к нам на линию 158", - сообщает пресс-служба чешской полиции в Twitter.

По информации из местных сми, неизвестный стрелял в окна одного из верхних этажей больницы.

Автор: twitter.com/PolicieCZ
  Чешская полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе в больнице Острава Поруба
Чешская полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе в больнице Острава Поруба

К месту ЧП прибыл спецназ. Стрелка разыскивают. С помощью камер видеонаблюдения удалось вычислить предполагаемого подозреваемого и его автомобиль. Фото обнародовали и просят помощи в поисках. Это мужчина среднего возраста, ростом 180 см одетый в красную куртку.

По сообщению сайта lidovky.cz, среди погибших - 6-летний ребенок. Есть раненые.

В кафе "Баку" на улице Антоновича в Киеве неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. После стрельбы злоумышленники скрылись на Mitsubishi серого цвета

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