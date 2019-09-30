Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц. ВИДЕО

29 сентября во Полтаве мужчина стрелял, чтобы напугать нетрезвых нападавших.
Об этом Gazeta.ua рассказали в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.
Событие состоялось вечером, между 22 и 23 часами, во дворе жилого дома по улице Небесной Сотни.
"Двое нетрезвых мужчин пытались цепляться к женщине, которая шла к себе домой. За нее вступился прохожий, сделал замечание. Нетрезвым не понравилось это, между тремя мужчинами началась драка", - прокомментировал пресс-офицер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.
Нетрезвые избили защитника. Во время драки женщина кричала.
Ее голос услышал муж пострадавшей, и выбежал из дома. С собой прихватил устройство для выстрела резиновыми пулями, которым владел на законных основаниях. Когда нашел свою жену и мужчин, дерущихся, - выстрелил вверх, чтобы остановить последних.
Полиция приехала на место происшествия через несколько минут. Нетрезвых задержали, избитого прохожего доставили в больницу.
О наказании нападающих Юрий Сулаев отметил - уголовная ответственность будет определена по степени тяжести избиения.
"Мужчине, который стрелял, поблагодарили - он поступил правильно", - добавил Юрий Васильевич.
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Этой ночью в Днепре двое мужчин посреди улицы устроили жестокую драку. Прохожие не пытались разнять.
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