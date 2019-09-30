Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц. ВИДЕО

Стрелял, чтоб спасти жену. Фото: tsn.ua

29 сентября во Полтаве мужчина стрелял, чтобы напугать нетрезвых нападавших.

Об этом Gazeta.ua рассказали в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.

Событие состоялось вечером, между 22 и 23 часами, во дворе жилого дома по улице Небесной Сотни.

"Двое нетрезвых мужчин пытались цепляться к женщине, которая шла к себе домой. За нее вступился прохожий, сделал замечание. Нетрезвым не понравилось это, между тремя мужчинами началась драка", - прокомментировал пресс-офицер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Нетрезвые избили защитника. Во время драки женщина кричала.

Ее голос услышал муж пострадавшей, и выбежал из дома. С собой прихватил устройство для выстрела резиновыми пулями, которым владел на законных основаниях. Когда нашел свою жену и мужчин, дерущихся, - выстрелил вверх, чтобы остановить последних.

Полиция приехала на место происшествия через несколько минут. Нетрезвых задержали, избитого прохожего доставили в больницу.

О наказании нападающих Юрий Сулаев отметил - уголовная ответственность будет определена по степени тяжести избиения.

"Мужчине, который стрелял, поблагодарили - он поступил правильно", - добавил Юрий Васильевич.

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