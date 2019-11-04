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понедельник, 04 ноября 2019 15:13

Стрельба между подростками: назвали причину конфликта

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Стрельба между подростками: назвали причину конфликта
Школьники в Херсоне устроили перестрелку. Фото - ТВА

Конфликт со стрельбой между двумя 15-летними подростками в Херсоне возник из-за девушки, которая им обоим нравилась.

Отношения они выясняли на ул. Вишневой, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Пшонь.

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"У одного из участников конфликта был пневматический пистолет, из которого он несколько раз выстрелил в соперника", - рассказала Татьяна Пшонь.

По ее словам, пострадавший получил ранение правого предплечья и правого бедра. Юношу доставили в Херсонскую областную клиническую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские разыскивают юношу, который открыл огонь.

В Херсоне школьники устроили стрельбу посреди улицы. Инцидент произошел 3 ноября во второй половине дня.

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Дата
04
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