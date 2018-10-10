Страшные последствия: показали свежие фото из Черниговской области

В сети появились свежие фото с военных складов в Черниговской области и близлежащих сел.

Сейчас там раздаются одиночные взрывы, к складам направляется техника. Об этом написал Евгений Викторович в Facebook-сообществе Чернигов + | PLUS | Чернигов +.

Как отмечается, все взрывы сейчас уже локализованы, ситуация остается контролируемой.

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На 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской области произошел взрыв и начался пожар под утро 9 октября. Людей срочно эвакуировали. Дороги закрыли для всех видов транспорта. Для безопасности - ограничили воздушное пространство. В течение дня каждую секунду взрывалось по 2-3 снаряда, вечером интенсивность уменьшилась. Пожар удалось локализовать. Среди основных версий ЧП - работа российской диверсионной группы.