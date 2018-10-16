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среда, 17 октября 2018 09:00

Страшная трагедия в Черном море: погибли 14 пассажиров рыболовного катера

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Автор: Зеркало недели
  17 октября 2015 в Черном море затонул катер "Иволга". 14 человек погибли, 22 - спасли
17 октября 2015 в Черном море затонул катер "Иволга". 14 человек погибли, 22 - спасли

В Одессе 3 года продолжаются суды над капитаном катера "Иволга" 29-летним Владимиром Кнышом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

17 октября 2015-го он вышел в море с группой рыболовов. На борту было 33 пассажиров и 3 члена экипажа. Это почти втрое больше, чем разрешено нормативными документами. На море поднялись сильные волны. У поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области в километре от берега катер затонул. 14 человек погибли, 22 - спасли.

Все это время Владимир Кныш находится за решеткой. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

"Судебное дело уже прошло все стадии. Должны были выходить на дебаты и приговор. Однако защита обвиняемого подала ходатайство о проведении повторной экспертизы о причинах аварии. Суд это ходатайство удовлетворил. Экспертиза длится уже полгода. Мы в ожидании результатов, продолжение судебных слушаний и приговора", - сказала Инна Верба.

Автор: Южный курьер
  Три года продолжаются суды над капитаном катера «Иволга» 29-летним Владимиром Кнышом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Три года продолжаются суды над капитаном катера «Иволга» 29-летним Владимиром Кнышом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

В тот день компании из Одессы, Ильичевска, Кировограда и Киева арендовали судно для спортивной рыбалки. За аренду каждый участник заплатил 350 грн. Рыбачили 6 часов. Ловили бычка.

"Мы непонятным образом перевернулись. Был большой шторм, мы уже возвращались в порт. Лодка просто перевернулась. Пузом вверх выплыл. Как могли карапкались вверх, но из корпуса начало смывать, волны увеличились и кого куда порозкидывало", - рассказывал один из пострадавших.

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На борту был спасательный плот на 12 человек. Жилеты лежали в трюме - хоть должны были быть на пассажирах. Плот поместил 14 человек. Остальных - подобрало рыболовецкое судно, что проплывало неподалеку.

"Капитан прогулочного катера "Иволга" не подал сигнал бедствия SOS. Это помешало вовремя узнать о трагедии. И только по переговорам радио было установлено, что трагедия случилась", - говорил тогда глава правительственной комиссии по расследованию трагедии Геннадий Зубко.

Причиной трагедии стала халатность экипажа и служб, отвечающих за выход судов в море, а также перегруженность судна, по выводам экспертов.

"Иволга" - в прошлом водолазный катер проекта "Ярославец". Длина судна - 21 м, ширина - 3,98 м. Один такой до сих пор на вооружении украинских Военно-морских сил. В Одесских портах - 16 таких судов.

Через год после трагедии в Затоке установили мемориал погибшим на катере "Иволга". Памятник состоит из 2 гранитных плит, на которых выгравированы имена всех погибших и пропавших без вести в тот трагический день. Правительство выделило семьям погибших по 150 тыс. грн.

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Дата
17
октября

Страшная трагедия в Черном море: погибли 14 пассажиров рыболовного катера

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