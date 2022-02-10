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четверг, 10 февраля 2022 10:13

Штрафом не отделался: судья-взяточник получил реальный срок
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Судью Ковельского горрайонного суда Олеаг Василюка за взятку отправили на два года за решетку
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Судью Ковельского горрайонного суда Олеаг Василюка за взятку отправили на два года за решетку
Судью Ковельского горрайонного суда Олеаг Василюка за взятку отправили на два года за решетку

Судья Ковельского горрайонного суда Волынской области Олег Василюк приговорен к двум годам лишения свободы.

Такое решение приняла апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 9 февраля, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Суд апелляционной инстанции изменил наказание судьи со штрафа 25,5 тысячи гривен с лишением права занимать должность судьи три года на более строгое. А именно - два года лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года", - говорится в сообщении.

Приговор вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжалован в течение трех месяцев в кассационном порядке в Верховный Суд.

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Но судья Василюк и так находится на пенсии. Он работал на должности судьи городского суда Ковеля с 1992-го до 2004 года и на должности судьи Ковельского горрайонного суда с 2004-го до 2017 года.

Его задержали при получении 4 тыс. грн взятки в июне 2017 года. Деньги получили от физического лица за влияние на другого судью, чтобы тот принял необходимое решение по делу об административном нарушении.

А уже в июле Василюк написал заявление об уходе в отставку. В августе 2017-го Высший совет правосудия отправил его на пенсию, что гарантирует выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Судью Славянского горрайонного суда Донбасса отправили на 5,6 года в тюрьму за взятку. У него конфискуют имущество, а также он не может занимать должность судьи в течение трех лет после отбытия наказания.

Речь идет о судье Игоре Минаеве. По данным следствия, в 2017 году Минаев получил от адвоката взятку в размере 6 тыс. грн за обещание не привлечь к ответственности и закрыть дело в отношении водителя, управлявшего авто пьяным.

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Дата
10
февраля

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