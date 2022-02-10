Штрафом не отделался: судья-взяточник получил реальный срок

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Судья Ковельского горрайонного суда Волынской области Олег Василюк приговорен к двум годам лишения свободы.

Такое решение приняла апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 9 февраля, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Суд апелляционной инстанции изменил наказание судьи со штрафа 25,5 тысячи гривен с лишением права занимать должность судьи три года на более строгое. А именно - два года лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на три года", - говорится в сообщении.

Приговор вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжалован в течение трех месяцев в кассационном порядке в Верховный Суд.

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Но судья Василюк и так находится на пенсии. Он работал на должности судьи городского суда Ковеля с 1992-го до 2004 года и на должности судьи Ковельского горрайонного суда с 2004-го до 2017 года.

Его задержали при получении 4 тыс. грн взятки в июне 2017 года. Деньги получили от физического лица за влияние на другого судью, чтобы тот принял необходимое решение по делу об административном нарушении.

А уже в июле Василюк написал заявление об уходе в отставку. В августе 2017-го Высший совет правосудия отправил его на пенсию, что гарантирует выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания.

Судью Славянского горрайонного суда Донбасса отправили на 5,6 года в тюрьму за взятку. У него конфискуют имущество, а также он не может занимать должность судьи в течение трех лет после отбытия наказания. Речь идет о судье Игоре Минаеве. По данным следствия, в 2017 году Минаев получил от адвоката взятку в размере 6 тыс. грн за обещание не привлечь к ответственности и закрыть дело в отношении водителя, управлявшего авто пьяным.