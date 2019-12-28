Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку

В Казатине Винницкой области трое девушек избили и обрезали волосы 15-летней студентке одного из профессиональных училищ.

Потерпевшая с синяками и сотрясением головного мозга находится в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: Facebook/Anastasiya Kharysh С 15-летней студентки Козятинского училища около 2-х часов издевались трое девушек (фото до избиения)

"По словам потерпевшей, ее в комнате общежития избили две девушки, а третья - отрезала волосы. Несовершеннолетние, двое из которых находились в состоянии опьянения, нанесли девушке физические и моральные страдания, унижали ее человеческое достоинство. Потерпевшая через некоторое время вырвалась и убежала из комнаты, но боялась сообщить в полицию. На следующий день состояние ее здоровья ухудшилось, и она обратилась за помощью к врачам", - сказано в сообщении.

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Фото потерпевшей в Facebook опубликовала пользовательница Anastasiya Kharysh, отметив, что "Олю, закрывшись в комнате общежития, трое пьяных девушек пытали в течение двух часов".

Автор: Facebook/Anastasiya Kharysh С 15-летней студентки Козятинского училища около 2-х часов издевались трое девушек (фото после избиения)

"Закрыли рот и сел на руки, били по лицу и голове, так что девушка теряла сознание. Оля стояла на коленях плакала, просила, молила их, не трогайте, и эти сволочи не прекращали своего. Трудно даже подумать, что девушка переживала в тот момент! На этом, к сожалению все не завершилось, взяв нож в руки сказали: "Выбирай, или нож в живот, или волосы обрезают". Оля сквозь боль сказала, что волосы! И имея хорошее длинные волосы, осталась без! - написала Anastasiya Kharysh.

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