Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
1 Просмотров: 2673
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 108
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 6795
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6111
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 945
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 387
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3105
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2142
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3330
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Фото
Все фото
4
3
10
4
5
Задержали банду угонщиков элитных автомобилей
Задержали банду угонщиков элитных автомобилей
На Северном мосту оторвалась конструкция и &quot;врезалась&quot; в авто
На Северном мосту оторвалась конструкция и "врезалась" в авто
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
Иностранец попал в смертельную аварию
Иностранец попал в смертельную аварию
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице
Видео
Все видео
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1044
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3330
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3357
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1413
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 297
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
суббота, 28 декабря 2019 13:16

Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку

  Комментировать

В Казатине Винницкой области трое девушек избили и обрезали волосы 15-летней студентке одного из профессиональных училищ.

Потерпевшая с синяками и сотрясением головного мозга находится в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: Facebook/Anastasiya Kharysh
  С 15-летней студентки Козятинского училища около 2-х часов издевались трое девушек (фото до избиения)
С 15-летней студентки Козятинского училища около 2-х часов издевались трое девушек (фото до избиения)

"По словам потерпевшей, ее в комнате общежития избили две девушки, а третья - отрезала волосы. Несовершеннолетние, двое из которых находились в состоянии опьянения, нанесли девушке физические и моральные страдания, унижали ее человеческое достоинство. Потерпевшая через некоторое время вырвалась и убежала из комнаты, но боялась сообщить в полицию. На следующий день состояние ее здоровья ухудшилось, и она обратилась за помощью к врачам", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 16-летнего студента "заказали" однокурсницы

Полицейские допросили злоумышленниц. Ювенальные полицейские выясняют ситуацию, которая сложилась в учебном заведении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "пытки". Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото потерпевшей в Facebook опубликовала пользовательница Anastasiya Kharysh, отметив, что "Олю, закрывшись в комнате общежития, трое пьяных девушек пытали в течение двух часов".

Автор: Facebook/Anastasiya Kharysh
  С 15-летней студентки Козятинского училища около 2-х часов издевались трое девушек (фото после избиения)
С 15-летней студентки Козятинского училища около 2-х часов издевались трое девушек (фото после избиения)

"Закрыли рот и сел на руки, били по лицу и голове, так что девушка теряла сознание. Оля стояла на коленях плакала, просила, молила их, не трогайте, и эти сволочи не прекращали своего. Трудно даже подумать, что девушка переживала в тот момент! На этом, к сожалению все не завершилось, взяв нож в руки сказали: "Выбирай, или нож в живот, или волосы обрезают". Оля сквозь боль сказала, что волосы! И имея хорошее длинные волосы, осталась без! - написала Anastasiya Kharysh.

Студентка Запорожского профтехучилища №31 Виктория устроила драку. Пострадавшим от ее кулаков оказалась ученица этого же заведения и ее лучшая подруга, рассказали в училище О драке девушек в училище узнали из интернета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стояла на коленях и теряла сознание: трое девушек пытали и подстригли 15-летнюю студентку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Семь подземных толчков разрушили три провинции

Самое читаемое
&quot;Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат&quot;
"Хотелось всему миру рассказать, кто моя любимая. Не мог, потому что был женат" Просмотров: 33941
Фотограф Тони Келли: &quot;зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний&quot;
Фотограф Тони Келли: "зритель должен вздрогнуть от своих мыслей и желаний"
28
 Просмотров: 14779
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 12636
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 11988
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 9252
Происшествия
Мужчина жестоко убил своего 4-летнего сына
Мужчина жестоко убил своего 4-летнего сына Просмотров: 432
Чоловікові перерізали горло в лікарняній палаті
Чоловікові перерізали горло в лікарняній палаті Просмотров: 1449
Показали украинцев, выживших во время авикатастрофы в Казахстане
Показали украинцев, выживших во время авикатастрофы в Казахстане Просмотров: 837
Задержали банду угонщиков элитных автомобилей
Задержали банду угонщиков элитных автомобилей
4
 Просмотров: 990
Столкнулись легковушка и маршрутка - есть жертвы
Столкнулись легковушка и маршрутка - есть жертвы Просмотров: 1602
Больше всего комментируют
6
После "нормандии": депутат намекнул на изменения в "формуле Штайнмайера"
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
В Раде заговорили о повышении зарплат нардепам до 100 тыс. грн
3
Представитель США сделал заявление о деле Шеремета
2
Раду хотели парализовать на 4 месяца - Арахамия
Голосов: 319
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua