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пятница, 21 февраля 2020 17:32

Стояла лавочка и 2 петли: рассказали подробности гибели 5-летнего мальчика

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Стояла лавочка и 2 петли: рассказали подробности гибели 5-летнего мальчика
На Черниговщине во дворе возле дома в петле нашли 5-летнего мальчика. Фото: скриншот

В Малой Девице Прилуцкого района Черниговской области рассказали подробности трагической гибели 5-летнего мальчика.

Он повесился в петле, которую оставил во дворе отец.

"Отец мальчика забил козу, разбирал во дворе тушу. И забыл поснимать веревки, на которых подвешивал животное. Скамейка стояла во дворе и две петли было. Мальчик играл во дворе с другими детьми. Мать позвала их в дом ужинать. Этот 5-летний попросился в туалет и долго не возвращался. Мать выбежала за ним, а он уже висит", - рассказал сосед Юрий Сердюк, передает "Суспильне".

Мальчика пытались реанимировать фельдшер и родственники, но тщетно.

"Ребенок уже был без признаков жизни. Но я и тети мальчика пытались его реанимировать. Но ничего уже не имело результата. Когда делали искусственное дыхание - заметили на шее темную полосу", - говорит местный фельдшер Марина Хорошая.

В семье осталось трое детей в возрасте от 2 до 8 лет. Их матери - 28. Отец злоупотребляет алкоголем. Поэтому семья год была под социальным сопровождением.

"Семья была под социальным сопровождением из-за несоответствия санитарным условиям и алкоголизм отца. Однако они исправлялись, выполняли все инструкции. Детки были дружелюбны, шли на контакт. Никакой угрозы жизни детей не было ни тогда, ни сейчас, родители их любят. Гибель мальчика - это несчастный случай", - говорит специалист по социальной работе Татьяна Парубец.

Однако соседи говорят, что семья была неблагополучной, и такой остается. Отец выпивает. Мать нигде не работает, как может - так и ухаживает за детьми.

Следствие по делу продолжается. В полиции проверяют все возможные версии гибели мальчика.

В селе Малая Девица Прилуцкого района Черниговской области в петле нашли 5-летнего мальчика. Повешенного ребенка во дворе обнаружила мать вечером 19 февраля.

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