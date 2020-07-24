Столкнулись легковушка и микроавтобус: 6 пострадавших

Фото: ГСЧС

В Днепре на ул. Академика Боголюбова столкнулись ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz Vito.

"В результате ДТП пострадали 6 человек", - сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской обл.

Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали.

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Укринформу сообщили в полиции, что ВАЗ остановился на разрыве 2 сплошных полос. За ними стояли еще 3 машины. Mercedes был намерен объехать автомобили, которые пропускали транспорт. Он выехал через сплошную на встречную полосу движения, но потерял управление.

Микроавтобус вылетел на обочину и врезался в дерево.

В Днепре произошла жуткая ДТП с участием легковушки, микроавтобуса и грузовика. 2 человека погибли, 3 ранены. О трагедии сообщили в управлении ДСНС в Днепре и Днепропетровской области.