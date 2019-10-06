Фото: Нацполиция

В селе Великий Дальник Одесской области столкнулись легковушка и грузовик, есть жертвы.

ДТП произошло с участием автомобилей Mercedes и Renault около 23:00 в субботу, 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

"В результате столкновения грузовика с легковушкой один человек погиб и еще четверо травмированы. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали, один из них в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Причина авария пока неизвестна. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

В Запорожье подростки решили покататься на автомобиле. Один из них без разрешения взял отцовский "Хюндай". Машина столкнулась с другим автомобилем. От полученных травм на глазах у медиков умер 14-летний парень.