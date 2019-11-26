 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 504
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 864
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9315
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1548
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 981
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 909
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6120
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2619
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
4
3
4
3
5
Столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
Столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
Труп мужчины в трусах нашли у столичной многоэтажки
Труп мужчины в трусах нашли у столичной многоэтажки
Люди перекрыли дамбу и улицы: 50-тысячный город остался без отопления
Люди перекрыли дамбу и улицы: 50-тысячный город остался без отопления
Видео
Все видео
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В России подростки выбивали признание со школьницы кулаками
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6120
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2619
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2268
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 468
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 09:34

Столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4

1 Комментировать

На трассе «Киев - Одесса» столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус. Трое пострадавших
Фото: ck.dsns.gov.ua
На трассе «Киев - Одесса» столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус. Трое пострадавших
На трассе «Киев - Одесса» столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус. Трое пострадавших
На трассе «Киев - Одесса» столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус. Трое пострадавших

26 ноября в 6:54 на 225 км автодороги "Киев - Одесса" столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус.

Авария произошла в Уманском районе Черкасской, предварительная причина - гололедица, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве масштабное столкновение на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро

"В условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств. В ДТП попала 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В последнем находились 20 пассажиров из которых никто не пострадал", - рассказали спасатели.

В результате ДТП травмы получили 3 человека с легковых и грузовых автомобилей. Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло тройное смертельное столкновение с участием грузовика Renault и двух микроавтобусов Renault Trafic.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Объявили военное положение

Минеральную воду открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 31492
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 27676
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 17478
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 15885
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 14715
Происшествия
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
Землетрясение всколыхнуло несколько городов: видео разрушений
3
 Просмотров: 873
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
Масштабное ДТП на 2 часа заблокировало движение к мосту Метро
4
 Просмотров: 630
Двое мужчин погибли на тонком льду
Двое мужчин погибли на тонком льду Просмотров: 450
Автомобиль главы суда столкнулся с маршруткой, много пострадавших
Автомобиль главы суда столкнулся с маршруткой, много пострадавших 1 Просмотров: 936
Пьяные мужчины порезали колеса 20 автомобилей
Пьяные мужчины порезали колеса 20 автомобилей 1 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
10
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 128
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua