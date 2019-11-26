Столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото

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26 ноября в 6:54 на 225 км автодороги "Киев - Одесса" столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус.

Авария произошла в Уманском районе Черкасской, предварительная причина - гололедица, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств. В ДТП попала 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава - Херсон". В последнем находились 20 пассажиров из которых никто не пострадал", - рассказали спасатели.

В результате ДТП травмы получили 3 человека с легковых и грузовых автомобилей. Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло тройное смертельное столкновение с участием грузовика Renault и двух микроавтобусов Renault Trafic.