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Столкновение судов: Повторно арестовали капитана-украинца теплохода Viking

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Столкновение судов: Повторно арестовали капитана-украинца теплохода Viking
На Дунае столкнулись два экскурсионные суда: погибли 28 человек. Фото: galinfo.com.ua

Верховный суд Венгрии снова взял под стражу 64-летнего украинского капитана круизного судна на Дунае столкнулись с экскурсионным катером "Русалка".

Это одтвердили адвокат задержанного Габор М. Тоут и пресс-секретарь столичного суда Ференц Раб. Подробностей не разглашали.

Венгерские СМИ объяснили взятие капитана под стражу подозрением, что он якобы не оказал помощь пострадавшим.

Ранее Верховный суд Венгрии отменил решение суда Будапешта освободить украинца под залог в 15 млн форинтов (более 50 тысяч долларов) в связи с тем, что решение противоречит национальному законодательству.

С 13 июня украинец находился под домашним арестом без права покидать Будапешт и должен был дважды в неделю ходить в офис следователей.

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Прогулочная лодка "Русалка" затонула в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии в результате столкновения с речным теплоходом Viking Sigyn.

На борту "Русалки" находилось 35 человек - 33 корейских туриста и два члена экипажа. К поисковой операции привлекли военный корабль и дайверов венгерской армии. Обломки судна лежали на глубине 3-4 метра.

7 человек удалось спасти, 28, преимущественно туристы из Южной Кореи, погибли.

Венгерская полиция арестовала капитана теплохода, гражданина Украины, и взяла под стражу. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц. Капитан настаивал, что действовал по правилам.

Правоохранители допросили 230 человек и 66 свидетелей столкновения.

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