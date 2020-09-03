Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Должностным лицам полиции Киева предлагали 350 тыс. грн взятки за "крышевание автоугонщиков". За эту сумму правоохранители должны были "не замечать" их преступную деятельность и снять с розыска одного из фигурантов.

Двух злоумышленников задержали в момент передачи взятки, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Киева.

"Сотрудники столичной полиции получили информацию о намерении фигуранта предложить взятку должностному лицу. Также правоохранители получили информацию о том, что за определенную сумму мужчина предложил полицейскому снять с розыска своего сообщника, которого разыскивают за незаконные завладения автотранспортом", - сказано в сообщении.

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Сообщников, которые приехали на встречу с "договоренной" суммой в 350 тыс. грн, задержали. Это - киевляне, 48 и 44 лет, которые ранее были судимы за аналогичные преступления.

"Деньги злоумышленники предложили одному из руководителей районного управления киевской полиции за создание условий для беспрепятственного продолжения преступной деятельности, а именно необоснованное возвращение арестованных автомобилей, а также снятие с розыска одного фигуранта. Во время обысков у них дома мы обнаружили и изъяли три автомобиля, которые находились в розыске, устройства и технические средства для угона автомобилей. Кроме этого, злоумышленников подозревают в вымогательстве денег от владельцев автомобилей за их возвращение. В ходе расследования будут установлены факты преступной деятельности группировки, их сообщники, а также устанавливаются возможные факты неделового сотрудничества с полицейскими, сотрудниками других правоохранительных органов, которые оказывали помощь в совершении преступлений. При установлении таких фактов вся информация будет передаваться в Государственный бюро расследований", - рассказал начальник ГУНП Киева Андрей Крищенко.

Следствие по делу продолжается. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 1,5 млн и 2,1 млн грн. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

В Донецкой области служба безопасности Украины поймала предпринимателя на попытке дать взятку полицейскому. Предприниматель предлагал милиционеру 900 долл. (24 тыс. грн), чтобы закрыть уголовное производство.