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вторник, 27 августа 2019 21:29

Столичный таксист изнасиловал и обокрал пассажирку

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Столичный таксист изнасиловал и обокрал пассажирку
Водителя задержали сразу после преступления. Фото: Reutrers

Задержали столичного таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку.

33-летняя жительница Голосеевского района обратилась в полицию и сообщила, что ее изнасиловал и обокрал таксист, который поздно ночью подвозил ее домой, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Благодаря камерам видеонаблюдения патрульным полицейским удалось установили автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За считанные часы нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что в ту ночь таксовал и действительно подвозил потерпевшую домой", - рассказал заместитель начальника отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Линник.

Задержанный сказал, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Он решил изнасиловать ее и забрать золотые украшения.

Полицейские задержали злоумышленника. Он - ранее не судимый 41-летний житель Киевской области.

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Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. В суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Начато уголовное производство по факту кражи. Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения.

В Киеве автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина, еще двоих мужчин госпитализировали в больницу.

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