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пятница, 28 мая 2021 15:14

Столичная квартира с 1 тыс. жильцов: адвокат объяснил подробности схемы

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Автор: facebook.com/Sergii.Starenkyi
  После 2014 года - много оккупированных территорий, беженцев. Они остались без регистрации и приехали в большие города, говорит адвокат Сергей Старенький
После 2014 года - много оккупированных территорий, беженцев. Они остались без регистрации и приехали в большие города, говорит адвокат Сергей Старенький

В Киеве обнаружили квартиру, в которой прописано более 1 тыс. человек. Общая площадь квартиры всего 30 кв. м. Таких квартир-муравейников в столице около 100, пишет tsn.ua.

"Первая причина таких схем - это то, что многие административные услуги, предоставляемые в нашем государстве, привязаны к месту регистрации. После 2014 года было много оккупированных территорий, беженцев. Они остались без регистрации и приехали в большие города. Поэтому спрос такой есть ", - рассказал Gazeta.ua адвокат Сергей Старенький.

Специалист убежден, что это только половина проблемы.

"Мы можем говорить о том, что здесь зарегистрированы физические лица. Но есть много адресов, на которых зарегистрированы юридические лица. На одном адресе их может быть и 100, и 200. Речь идет о каких-то фирмах, организациях. Там действительно проблема, поскольку эти адреса используются для ухода от налогообложения и т.д.", - говорит адвокат.

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Проблема в том, что в Украине местом регистрации является фактическое место жительства.

"В Украине эта история не действует потому, что граждане регистрируют место проживания как просто какой-то юридический адрес, на котором якобы они зарегистрированы. А фактически проживают в арендованных квартирах или у родственников. Этот закон о свободе передвижения и свободного проживания в Украине написан, вроде, хорошо, но не регулирует вопрос", - говорит Сергей Старенький.

Спросили у адвоката является ли это в данной ситуации нарушением закона.

"Сейчас это нельзя назвать нарушением. Но, конечно, правоохранители должны отслеживать такие вещи. Например, если в квартире 30 кв.м зарегистрированы около тысячи человек, очевидно, что есть какое-то злоупотребления, которое подлежит проверке", - говорит адвокат.

Есть специальные службы, которые должны следить за такими ситуациями.

"В первую очередь это миграционная служба. У нее есть учет зарегистрированных людей по определенным адресам и ведется соответствующий реестр. И, конечно же, жэк, ОСМД или другие организации, которые отвечают за предоставление услуг по содержанию домов. Они должны понимать - если в квартире прописана тысяча людей, то эти люди должны платить коммунальные за такое количество проживающих", - говорит специалист.

Сергей Старенький добавил, что эти организации должны обращать внимание и проверять, действительно или по одному адресу зарегистрировано большое количество людей или это бизнес владельца адреса. Если это бизнес, то он должен быть соответственно оформлен.

В Киеве обнаружили квартиру, в которой прописано более 1 тыс. человек. Общая площадь квартиры всего 30 кв. м. В мэрии говорят, что таких квартир-муравейников в столице около 100. В этих домах регистрируют нелегальных мигрантов, криминалитет и людей, желающих получать социальные, медицинские и транспортные льготы. Стоимость регистрации колеблется от 3 до 4 тыс. грн в год.

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