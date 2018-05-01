Стерненко назвал одного из нападавших

Один из нападавших оказался казахстанцем. Фото: УНИАН

Националист из Одессы Сергей Стерненко заявил, что 1 мая его пытался убить казахстанец Баймукашев Абзал Амангалиевич.

"Установлена ​​личность криворукого недокилера, что сегодня стрелял в меня. Уроженец Казахстана. 39 лет. В 2003 получил украинское гражданство. Ранее уже отсидел 4 с половиной года за разбойное нападение и незаконное хранение оружия", - написал Стерненко в Facebook.

При задержании напавший пытался уничтожить сим-карту и свой мобильный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина бросил бутылку с коктейлем Молотова в детей

Стерненко сообщил собственные версии о нападении.

"Рассматриваю две версии: либо из "идейных" соображений: продемонстрировать акт убийства активиста с патриотическими взглядами, или это чей-то заказ в связи с моей общественной деятельностью", - заявил он.

В Одессе во вторник, 1 мая, на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", общественного активиста Сергея Стерненка напали и выстрелили ему в затылок. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.