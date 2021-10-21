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четверг, 21 октября 2021 16:26

Ставили старые детали на боевую технику - поймали преступников, которые обворовывали армию
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В Днепропетровской обл. злоумышленники разворовывали бюджетные средства на ремонте военной техники
Фото: СБУ
Тендер проходил в сентябре 2021 года. Дельцы успели освоить 30% его средств
Технику потом отправляли в зону ООС

В Днепропетровской обл. злоумышленники разворовывали бюджетные средства на ремонте военной техники.

Они выиграли тендер Минобороны на 58 млн грн. На технику ставили старые детали вместо новых, передает СБУ.

"По данным следствия, организаторами "схемы" были местные предприниматели. Они договорились со служащими одного из военных представительств области, что позволило им выиграли тендер на ремонт военной техники. Причем документы на участие были подделаны. "Предприниматели" не имели ни разрешений, ни помещения, ни материально-технической базы для таких работ", - говорится в сообщении.

Тендер проходил в сентябре 2021 года. Дельцы успели освоить 30% его средств.

В арендованном помещении злоумышленники разбирали подержанную технику, реставрировали детали и устанавливали на боевую технику под видом новых. Они заключали фиктивные сделки с подконтрольными предпринимателями на несуществующую поставку новых запчастей.

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Технику потом отправляли в зону ООС.

Продолжаются следственные действия.

Должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании уличили в присвоении 10 млн грн, выделенных из государственного бюджета на развитие социальной инфраструктуры в районе Операции объединенных сил.

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