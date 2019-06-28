Стало известно, кто погиб в аварии с дельтапланом

Фото: facebook.com/exo.in.ua

В аварии с дельтапланом вблизи села Подгора на Полтавщине погибли основатель еженедельника "ЭХО" Сергей Попович и его друг Роман Бандаренко.

Поповичу было 40 лет, Бондаренко - 27, сообщили на странице газеты в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полет закончился двумя смертями - появилось видео

"Роковое стечение обстоятельств привело к трагедии. Ушел из жизни единственный и неповторимый основатель газеты "ЭХО", наш друг и товарищ Сергей Попович. Вместе с ним погиб Роман Бондаренко, молодой, веселый, полон планов и желания жить парень", - сказано в сообщении.

Причины аварии выясняют полицейские.

Авария произошла 27 июня около 5.30. Мотодельтаплан упал на окраине города Кобеляки, над подсолнечным полем вблизи села Поидгора. Возгорание в результате падения не было