Стало известно, кто напал на антикоррупционного эксперта Леменова

Нападение на антикоррупционного эксперта Леменова.Фото: 24tv.ua

8 ноября 2019 на антикоррупционного эксперта Александра Леменова напали два человека. Правоохранители установили лиц, подозреваемых в нападении. Об этом сообщают в ГПУ.

"Известно, что один нанес удар в область головы сзади, а другой забрызгал лицо слезоточивым газом. После проверки камер видеонаблюдения в районе совершения преступления следствие вышло на вероятных нападавших, а также на лицо, привезла их к месту нападения и забрала оттуда на автомобиле" , - говорится в сообщении.

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27 ноября 2019 по месту жительства злоумышленников провели обыски. Один из них задержали задержали под стражей без возможности внесения залога. Второй участник нападения объявлен в розыск.

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