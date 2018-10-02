Стало известно, чем травила мать месячных малышей

Мать отравила месячных близнецов. Фото: zik.ua

Женщина, которая не смогла выполнить своего главного долга матери теперь будет отвечать перед законом. На Днепропетровщине горе-мать морила голодом двух своих близнецов. С самого рождения женщина кормила детей коровьим молоком, которое разводила с водой, пишет НМ.

Детей в тяжелом состоянии забрали на "скорой" из села Михайловка в областную Днепровскую детскую больницу. Сейчас детей спасают врачи. Из-за такого "питания" новорожденные потеряли треть веса. У мальчиков истощение, обезвоживание еще и воспаление внутренних органов.

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По словам врачей, угроза жизни все еще есть. Делают все, что могут. В свою очередь правоохранители открыли уголовное производство за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Выясняют обстоятельства.

В селе Михайловка Синельниковского района на Днепропетровщине горе-мать чуть не убила 2 своих детей. Заморила голодом так, что их забрали в больницу.