Ссора между водителями маршруток закончилась поножовщиной

Инцидент произошел утром 23 марта на улице Амурской. Пострадавший сам вызвал полицию. Когда те приехали, он был в тяжелом состоянии Фото: newskm.net

В Харькове между двумя водителями маршруток произошел конфликт, который закончился поножовщиной.

Инцидент произошел утром 23 марта на улице Амурской. Пострадавший сам вызвал полицию. Когда те приехали, он был в тяжелом состоянии, пишет Depo.Харьков со ссылкой на патрульную полицию области.

Известно, что мужчина работает водителем маршрутки, у него возник конфликт с водителем другой маршрутки. Во время конфликта нападающий несколько раз ударил ножом потерпевшего в грудную клетку и спину, после чего скрылся с места.

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Пострадавшего забрали в больницу. Транспорт нападающий оставил на одной из АЗС и пересел в другой автомобиль. Полицейские преступника оперативно нашли и задержали.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

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