Срочник выпрыгнул из окна казармы

В Одессе из окна казармы выбросился 19-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины. Он с многочисленными травмами в больнице. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Одессе с четвертого этажа казармы выбросился 19-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

За несколько часов до этого он приехал в Одессу из Запорожья. По словам сослуживцев, у него ни с кем не было конфликтов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Думская".

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"Срочник выбросился из окна казармы 11 бригады имени Михаила Грушевского НГУ. Получил множественные травмы, в том числе закрытый перелом костей таза, тупую травму живота, разрыв селезенки. Он находится в городской клинической больнице , - говорится в сообщении.

Проводится служебное и досудебное расследование. Устанавливаются все причины случившегося.

На Черниговщине 22-летний военнослужащий-контрактник пытался убить себя - выстрелил в грудь из автомата. Попытка самоубийства произошла на территории военной части в пгт Десна Козелецкого района. Раненого доставили в Деснянский военный госпиталь. Говорят, пуля едва не задела сердце.