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пятница, 25 февраля 2022 01:53

Среди погибших на Харьковщине есть дети, сотни пострадавших

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Среди погибших на Харьковщине есть дети, сотни пострадавших
На Харьковщине под обстрел попал жилой дом. Фото: ГСЧС

На Харьковщине погибло 23 гражданских лиц, среди которых дети. Сотни пострадавших доставлены в областные районные и городские больницы.

Об этом сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада", сообщает УНИАН.

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В Чугуеве на Харьковщине произошел пожар в жилом 5-этажном доме в результате вражеских обстрелов. От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик, ранены.

Председатель ОГА подчеркнул, что ни одно административное здание, жилой дом в Харькове врагом не захвачено

На сегодня несколько тысяч человек прячутся в метрополитене. "Угроза обстрела всегда остается", - подчеркнул он.

"Сейчас идут у нас активные бои по Дергачевском направлении, по Сумском направлении, по Волчанском направлении и по Купянску. Наши военные не уступили свои позиции ни на один метр. Они держатся, враг несет значительные потери. Наши военные захватили пленных. Сейчас идет их допрос", сказал Синегубов.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате атак российской армии погибли 57 украинцев, 169 ранены.

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