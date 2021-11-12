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суббота, 13 ноября 2021 19:10

Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей

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Спрашивает мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Под Тернополем пьяный водитель на Skoda влетел в Daewoo супругов Аллы и Владимира Подоляков из областного центра. Мужчина и женщина погибли на месте. Их осиротевшего 5-летнего сына спасают врачи. Осиротел также сын Аллы от первого брака. Он в день трагедии остался дома. Фото: facebook.com/Алла Подоляк

5-летнего Назара, который вместе с родителями разбился в аварии вблизи Бережан Тернопольской области, спасают медики. У ребенка много травм, ему уже была проведена одна операция. Нужно ли мальчику еще одно хирургическое вмешательство – медики решают.

О смерти родителей мальчик еще не знает. Но уже спрашивал, где они. И все время зовет мать, рассказала тетя пострадавшего Мария Штепована, передает издание ternopoliany.te.ua.

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"Назарчик не знает, что родителей нет, он думает, что они в другой больнице, ведь во время аварии он все время был в сознании. Однажды все время кричал, что хочет маму. Мы говорим, что мама и папа в другой больнице. Спрашивает меня, "он мертв", и тут же сам отвечает, что жив, но "папа и мама исчезли", - говорит Мария Штепована.

Родителей Назара - 42-летнюю Аллу и 48-летнего Владимира, похоронили 11 ноября в селе Гиновичи. У обоих от первых браков есть дети: 16-летний и 7-летний сыновья.

Мария Штепована планирует усыновить 5-летнего и 16-летнего сына Аллы.

В аварии в селе Шибалин под Тернополем погибли супруги 42-летняя Алла и 48-летний Владимир Подоляки из областного центра 8 ноября. С сыном 5-летним Назаром возвращались с празднования 70-летнего юбилея матери мужчины. В их автомобиль Daewoo Lanos влетел пьяный 43-летний водитель на Skoda Yeti.

Мальчика от гибели спасло автокресло. За его жизнь борются врачи, он находится в реанимации. Круглым сиротой остался еще старший сын Аллы – Александр.

Виновник ДТП – предприниматель, имеет троих детей от трех браков. Его взяли под стражу без права на залог.

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