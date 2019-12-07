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суббота, 07 декабря 2019 23:50

"Спи спокойно, сынок" - сообщили об опознании еще одной жертвы одесской трагедии

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В сети появилась информация, что узнали еще одну жертву пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-рнесторанного бизнеса.

Это студент 16-летний Кирилл Трофимчук. Связывался с матерью 4 декабря в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

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"Прошу молитв за упокой раба божьего Кирилла. Спи спокойно, сынок. Огонь унес тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя безумно", - написала в сети мать Елена Трофимчук.

Автор: facebook.com/odessahello
  Студент 16-летний Кирилл Трофимчук
Студент 16-летний Кирилл Трофимчук

Официально информацию пока не подтвердили. В комментариях к посту Игорь Трофимчук отмечает, что еще не провели экспертизу. Хотя этого, по его словам, скорее, формальность.

В другом сообщении Елена Трофимчук добавила, что тело находится на ДНК-экспертизе. О дате и времени похорон сообщат на следующей неделе.

Со страницы женщины известно, что она уже потеряла одного сына - Илью. 14 ноября ему исполнилось бы 18 лет. Его не стало из-за болезни 1,5 года назад, в том же возрасте, в котором погиб Кирилл.

Кирилл Трофимчук в 10.05 зашел на занятия. А уже через 14 минут позвонил матери и сказал, что они задыхаются. Сначала он пробовал лежать на полу, но это не помогло. Дети стали говорить, что нужно куда-то идти. Он запаниковал, плакал. Елена Трофимчук в трубке слышала, как другие дети тоже задыхались и кричали в телефоны "Мамочка, я люблю тебя!".

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