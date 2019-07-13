Спецоперация для террориста: ищут виновного в обстреле телеканала Медведчука

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В Киеве проводят полицейскую операцию для захвата террориста, который обстрелял телеканал Медведчука.

Ищут неизвестного, что из ручного гранатомета стрелял в помещение телеканала "112 Украина".

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Происшествие случилось около 3:40 в Киеве. Квалифицированное, как террористический акт.

На место преступления приехала полиция, взрывотехники, группа кинологов и экипажи патрульных.

С ручной противотанкового гранатомета неизвестные стреляли по помещению телеканала "112 Украина". Его связывають с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.