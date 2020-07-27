Спецназовцы, нацгвардейцы, кинологи с собаками 4 сутки ищут "полтавского террориста"

Полицейские продолжают поиски полтавчанина Романа Скрыпника, который захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Фото: poltava.to

Полицейские продолжают поиски полтавчанина Романа Скрыпника, который 23 июлю захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке.

Розыск злоумышленника продолжается четвертые сутки, рассказала главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

"Еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназовцы, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью", - рассказала Ларина, передает "Украинская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя и требования полтавского террориста

По словам Лариной, зоной поисков определенн Миргородский район. Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверят здания и природные укрытия - как поля кукурузы или злаковых.

Сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца, а также с большой территорией поиска и природным ландшафтом - правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам, чтобы проверить их, по несколько раз.

Утром 23 июля правоохранители в Полтаве проводили операцию по задержанию автоугонщика. Подозреваемый выхватил гранату РГД-5 и взял в заложники оперативника. Через 3 часа злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на полковника полиции. Они выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115. В Решетиловском районе Полтавской области мужчина убежал в лес.