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суббота, 22 декабря 2018 10:19

Спецназ штурмовал судно, которое захватили мигранты

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Спецназ штурмовал судно, которое захватили мигранты
Полиция не рассматривает произошедшее как попытку взятия заложников или акт тероризму.Фото: images.unian.net

Британский спецназ штурмовал итальянское грузовое судно Grande Tema.

Его в устье реки Темзы захватили четыре мигранта, - об этом сообщает пресс-служба полиции графства Эссекс.

В сообщении говорится, что правоохранителям удалось взять контроль над судном и задержать мигрантов. Представитель компании Grimaldi Group, владеющей судном, сообщил, что четыре мигранта были обнаружены на борту четыре дня назад. Их заперли в каюте и предоставили необходимое питание.

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Однако вечером 21 декабря мигранты выбрались из каюты. Вооружившись металлическими прутьями, они стали угрожать экипажу, требуя причалить к берегу. Экипажу судна удалось скрыться в рулевой рубке и сообщить о происшествии спецслужбам Великобритании. До прибытия спецназа Grande Tema кружило в районе северо-восточнее города Маргит, графство Кент.

В Grimaldi Group отметили, что судно шло из Нигерии и сделало четыре остановки на западном берегу Африки. Скорее всего, мигранты проникли на судно во время одной из стоянок. В компании предположили, что целью мигрантов было попадание на территорию Великобритании. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция не рассматривает произошедшее как попытку взятия заложников или акт терроризма.

Украина может привлекать мигрантов из разных стран.Главное - не бояться иммигрантов и не относиться к ним как к потенциальной угрозы.

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Дата
22
декабря

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