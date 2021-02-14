Спасли ребенка, который не дышал 20 мин

Ребенок родился мертвым во время домашних родов. Фото: pexels.com

В Броварах Киевской области медики реанимировали ребенка, который не дышала в течение 20 мин.

Мальчик родился во время родов дома, которые принимал сожитель матери. Его реанимировала врач Павлина Левчук, сообщает ТСН.

Роженица вызвала скорую через 3 хв, как родила. Врачам сообщили, что у роженицы началось кровотечение. Ехать было около 10 км. Уже на месте медики узнали, что мальчик уже родился без признаков жизни.

"Мама лежала на кровати, на груди лежало это дитя бездыханное, синее, оно не кричало, не дышало. И это уже прошло 20 минут", - вспоминала медик.

Вместе с фельдшерицей Ольгой Прохоренко попытались запустить сердце. Через 10 мин мальчик закричал.

"Когда эта детка сделала первый полноценный вдох, это было невероятное чувство", - сказала фельдшер.

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Мальчик неделю провел в отделении интенсивной терапии. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Неизвестно, будут ли иметь последствия такие роды для него в будущем.

"Полноценно сказать, нет ничего, можно будет только в год ребенка. Когда она начнет ходить, говорить", - говорит заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Юлия Аубекерова.

О матери известно мало. Есть информация, что женщина родом из Житомирщины и имеет еще 2-х детей. Обстоятельства истории начали выяснять социальные службы.

Роженица с Ровенщины, которая спрятала ребенка в морозильную камеру, беременность от мужа и односельчан скрывала. На учете она не стояла и обратилась к медикам уже с кровотечением. Именно врачи заподозрили, что женщина после родов, и сообщили полицейским, те обнаружили младенца в морозильной камере.