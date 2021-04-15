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четверг, 15 апреля 2021 14:33

Спасли детей, которых сестры заставляли пить и попрошайничать

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Спасли детей, которых сестры заставляли пить и попрошайничать
На Ивано-Франковщине из неблагополучной семьи изъяли двух малолетних детей. Их заставляли попрошайничать старшие сестры. Фото: REUTERS

На Ивано-Франковщине из неблагополучной семьи изъяли двух малолетних детей.

Семиклассника и четвероклассницу заставляли попрошайничать старшие сестры. Отец с этим справиться не смог, поэтому обратился за помощью к старосте села. Об этом сообщила Рожнятовский поселковый совет.

"Их мать умерла 2 года назад. А отец, который вел не самый лучший образ жизни, остался один воспитывать четверых детей. Уже через месяц после смерти матери социальные службы решили временно устроить детей в центр социально-психологической реабилитации в Медине Галицкого района. Дети там отдохнули, адаптировались. Отец привел жилье в надлежащее состояние, устроился на работу и изменил образ жизни. Поэтому детей вернули домой", - говорят в поселковом совете.

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Однако, такая ситуация в доме продолжалась недолго. Достигли совершеннолетия две старшие дочери. Поэтому сигареты, алкоголь и сомнительной репутации мужчины стали постоянными гостями в доме семьи.

"От этого больше всего страдали младшие дети. Тревогу забили учителя местной школы, ведь были сигналы о втягивание детей к употреблению алкоголя, курению и попрошайничеству. После обращения отца соцслужбы подтвердили факты угрозы здоровью и безопасности детей. И решили временно изъять несовершеннолетних из угрожающей среды", - добавили чиновники.

Детей устроили в Ивано-Франковский областной центр поддержки детей и семей в городе Тлумач. С семьей буду работать по созданию безопасной среды для несовершеннолетних.

7-летний Матвей Полянский из села Холонов Гороховского общины на Волыни, который 15 ч бродил по болотам, домой не вернется. Вместе с ним брат - 12-летний Андрей. Их забрали из-за ненадлежащих условий проживания. Такое решение приняла специальная комиссия.

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