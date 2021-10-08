Спасла психолог школы: человек год насиловал 12-летнюю дочь

В Житомире 44-летний мужчина в течение года насиловал 12-летнюю дочь. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: npu.gov.ua

В Житомире 44-летний мужчина в течение года насиловал 12-летнюю дочь.

На подавленное эмоциональное состояние ребенка обратила внимание психолог школы. Во время разговора с ней девочка рассказала о совершении над ней сексуального насилия, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Горе-отца задержали. Службой по делам детей объединенной территориальной общины потерпевшая и ее младшая сестренка изъяты из семьи и временно переданы в детское учреждение", - рассказали в прокуратуре.

Мужчине объявили о подозрении. И взяли под стражу без права на залог 8 октября.

За изнасилование мужчину могут посадить на 15 лет.

В Киеве арестовали без права на залог 38-летнего мужчину, которого подозревают изнасиловании 14-летней дочери. Отец пригласил ребенка к себе в гости и заставил интима под дулом пистолета.