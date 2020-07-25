Спасатели вытянули из-под моста парней на надувном матрасе

Ребятам помогли спасатели. Фото: dsns.gov.ua

На середине реки Днепр на надувном матрасе застряли 4 парней.

Их заметили в Соборном районе города под центральным мостом. Ребята нуждались в помощи, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Водолазы-спасатели пересадили потерпевших на спасательный катер и доставили к берегу. От оказания медицинской помощи парни отказались.

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В Карпатах на горе Говерла из-за непогоды застряла группа туристов с малолетними детьми. К месту их пребывания направили 4 спасателей и две единицы спецтехники. В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. Работники ГСЧС сопроводили шестерых детей и двух женщин к транспортному средству.