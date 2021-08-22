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Спасатели вытащили из моря отдыхающих на надувном матрасе

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Спасатели вытащили из моря отдыхающих на надувном матрасе
В Кирилловке ГСЧС спасала туристов. Фото: Pexels

В Кирилловке Мелитопольского района Запорожской области мужчину и женщину вынесло в открытое море на надувном матрасе.

31-летний мужчина и 29-летняя женщина приехали на отдых из Харькова. На надувном матрасе их вынесло очень далеко от берега. Самостоятельно они не могли добраться до суши, сообщает ГСЧС Запорожской области.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" в 13:30.

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"Как выяснилось, в районе одной из баз отдыха два человека на надувном матрасе заплыли на расстояние примерно 1500 м. от берега и самостоятельно не смогли вернуться обратно. Спасатели отдельного поста АРЗ СП добрались до отдыхающих и доставили их на берег", - сообщили спасатели .

В Кирилловке Запорожской области братьев в возрасте 7, 9 и 14 лет ветром отнесло в море на надувном матрасе. Сообщение об инциденте поступило в полицию 24 июня в 8:30. Ребят выловили в 500 м от берега, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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