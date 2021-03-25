Спасатели несли к медикам мужчину 2 км на носилках

На Харьковщине медики не смогли доехать на вызов к пациенту.

Мужчину из частного двора 2 км до "скорой" несли спасатели на носилках, пишет tsn.ua. У 57-летнего мужчины было подозрение на инсульт. Врачи не смогли до него добраться из-за грязи.

Автор: tsn.ua Медики не смогли доехали к больному через грязь

Автор: tsn.ua Спасатели несли мужчину на носилках 2 км.

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На помощь вызвали бойцов ГСЧС. Четверо спасателей пешком направились к дому больного. Его к медикам пришлось нести на носилках.

На Ровенщине фельдшер скорой помощи Степан Вознюк более 2 км нес на спине 47-летнего пациента из села Воронов. У него начались судороги на фоне ДЦП. Машина не могла подъехать ближе из-за сильных заносов.