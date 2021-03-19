Спасали месяц: 14-летний парень умер после избиения

В Хмельницкой области арестовали 19-летнего мужчину, который до смерти избил 14-летнего парня. Фото: pixabay.com

В Изяславе Хмельницкой области 19-летний парень избил 14-летнего жителя села Клубовка.

Это произошло в развлекательном заведении города 20 февраля. За жизнь потерпевшего месяц боролись врачи, но не спасли. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"В развлекательном заведении между потерпевшим и 19-летним местным жителем возник конфликт. Тогда злоумышленник ударил несовершеннолетнего кулаком в лицо, от чего он упал на землю и потерял сознание. Почти месяц за жизнь юноши боролись врачи, однако все усилия оказались напрасными", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-летнего парня за убийство товарища отправили в колонию

Дело расследуют как нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

19-летнего подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Днепропетровский районный суд приговорил 15-летнего юношу, который жестоко убил и ограбил 13-летнюю подругу. Парень получил 10 лет тюрьмы.