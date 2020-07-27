Спасали коллегу: подробности гибели 4-х коммунальщиков

Фото: hk.npu.gov.ua

Погибших коммунальщиков во время проведения ремонтных работ на ул. Гагарина в Харькове обнаружил их коллега.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия - двое мужчин и женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В результате четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты", - сказано в сообщении.

По адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Трагедия произошла 27 июля в 14:21 на проспекте Гагарина, 354 Основянского района Харькова. От ядовитых газов в коллекторе погибли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод". Это трое мужчин и женщина.