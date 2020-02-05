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среда, 05 февраля 2020 05:47

Создан штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах из-за непогоды

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Создан штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций на дорогах из-за непогоды
Заработал штаб по ликвидации последствий ЧП на дорогах. Фото: РБК

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

"Начал работу штаб Государственного агентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения в связи с ожидаемым осложнением погодных условий в течение 5-6 февраля 2020 года до оранжевого (II) уровня опасности", – сообщает Правительственный портал.

В состав Штаба входят представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, АО "ГАК" Автомобильные дороги Украины", Киевской областной государственной администрации, Киевской городской государственной администрации, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков.

Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно горячая линия: (044) 287 11 40.

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В ближайшие дни в Украине ожидается перемена погоды – вместо солнца и тепла, которое радовало украинцев на выходных, грядет похолодание и сильные осадки.

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